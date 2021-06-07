Знову грози, знову зливи: прогноз погоди на вівторок

В Україні тривають дні дощової погоди: у всіх областях очікуються різної рясності опади, грози, сильний вітер. На щастя, на температуру повітря це не вплине.

У вівторок, 8 червня, в західних і південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до відміток +23...+25°C; вночі очікується від 9-11 на Закарпатті до 14-16 в Одеській області, хоча в середньому буде близько 11-13. У центрі, на півночі та сході країни повітря прогріється до 22-24 за Цельсієм у світлий час і охолоне до 12-14 в темний. На 1-2 градуси холодніше протягом доби буде в Донецькій і Луганській областях.

За даними експертів, по всій країні буде мокро, не виключаються грози. Найсильніших злив варто чекати жителям Житомирської, Одеської та Луганської областей. У Західній Україні обіцяють найменш інтенсивні опади. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Через негоду по всій країні встановлять Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій та Сумській областях відзначають надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві дощ із грозою. Вдень температура підвищиться до +21...+23 градусів, вночі - знизиться до +13...+15. Швидкість вітру - 4-5 м/с.