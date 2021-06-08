FIAT перестане випускати автомобілі з ДВС

Останнім часом багато автовиробників оголосили про свій перехід до майбутнього, заснованого тільки на електриці. Слідом за Honda та GM, про свій перехід на випуск EV наголосив FIAT, повідомляє Обозреватель.

Італійський автовиробник планують поетапно відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в період до 2030 року. Про це розповів﻿ генеральний директор Fiat та директор з маркетингу Stellantis Олівер Франсуа.

Новий FIAT 500 спочатку створювався як електромобіль. Джерело: FIAT

Ідея перейти на електротягу стала результатом створення нового покоління моделі FIAT 500e. Він спочатку був задуманий виключно як EV. За словами Олівер Франсуа: "Рішення про запуск моделі 500 тільки в електронному вигляді було прийнято до пандемії. Вже тоді ми були переконані, що світ більше не може йти на "компроміси". Фактично, ізоляція була лише останнім з отриманих нами попереджень".

Компанія хоче знизити вартість електромобілів за рахунок подальшого розвитку акумуляторних технологій та інфраструктури зарядки. Теоретично це призведе до появи електромобілів, які будуть коштувати і працювати так само, як їх бензинові аналоги, а також до наявності легкодоступною мережі швидкої зарядки для всіх, незалежно від місця розташування. З боку Fiat це зажадає великих зусиль, але вони впевнені, що впораються з цим завданням.

Компанія хоче знизити вартість EV за рахунок подальшого розвитку акумуляторних технологій та інфраструктури зарядки. Джерело: FIAT

Додатково до цього FIAT намір переобладнати дах своєї фабрики Lingotto в Турині, де розташований покинутий випробувальний полігон, у найбільший висячий сад у Європі, у якому буде більше 27 тисяч різних рослин. Це не тільки знизить кількість шкідливих викидів в атмосфері міста, а й урізноманітнює місцеву флору та фауну.