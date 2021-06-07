Чехія прийняла Тихановську як главу Білорусі

Сенат парламенту Чехії прийняв лідера білоруської опозиції та колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську як главу білоруської держави. Про це заявив спікер чеського сенату Мілош Вистрчіл, повідомляє Лента.Ру.

"Вибори президента Білорусі, що пройшли в серпні 2020 року, були невільними, несправедливими й протизаконними. Те, що Сенат запросив до Чехії в якості свого головного гостя Світлану Тихановську, сприймаю як те, що чеський Сенат і особисто я вважаємо її президентом Білорусі", - сказав політик.

Відомо, що на зустрічі з чеськими сенаторами Тихановська обговорювала можливість допомоги білоруській опозиції з чеської сторони.

За три дні до цього Тихановська прибула з візитом до Варшави, де зустрілася з президентом Польщі Анджеєм Дудою. На зустрічі обговорювалася ситуація навколо затримання Романа Протасевича, засновника Telegram-каналу Nexta, який в Білорусі визнаний екстремістським. За підсумками зустрічі Анджей Дуда наголосив, що Польща прагне до незалежності Білорусі.