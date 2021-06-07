У Луганській області затримали агента ФСБ, який планував теракт

У Луганській області правоохоронці запобігли спробі вчинення терористичного акту й затримали агента ФСБ Російської Федерації. Про це, з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої народної міліції ЛНР та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України. З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту м. Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано", - зазначено в повідомленні.

Чоловік, продовжуючи свою протиправну діяльність, прибув із території РФ до м. Сєвєродонецька, де планував вчинити терористичний акт, заклавши підготовлений кураторами ФСБ вибуховий пристрій в автомобіль керівника інституту.

Правоохоронці затримали громадянина після закладки і спроби приведення в дію вибухівки.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.