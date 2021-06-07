Українці зможуть спостерігати "вогняне кільце" сонячного затемнення

Кільцеве сонячне затемнення відбувається так само як і повне, але Місяць при цьому на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе, повідомляє Укрiнформ.

Коли спостерігаєте за Сонцем, треба захищати очі - і сонцезахисні окуляри, всупереч своїй назві, тут не допоможуть. Потрібні спеціальні світлофільтри з інструментарію астронома або зварника - або хоча б старе-добре закопчене на свічці скло, рентгенівська або фотоапаратна плівка. Ризик пошкодити сітківку виникає при тривалому спостереженні або користуванні неспеціалізованою оптикою: біноклями, прицілами, телескопами й т.д.