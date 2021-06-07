Україна цілий тиждень будуть заливати дощі

Поточний тиждень в Україні принесе багато дощів. Опади очікуються у всіх регіонах. І, якщо на початку тижня будуть лити зливи, то до вихідних - вже невеликі дощі. Місцями потеплішає до + 26, повідомляє УНІАН.

За уточненим прогнозом погоди 7 червня, в Україні повітря прогріється до + 23 ° ... + 25 °.

У вівторок, 8 червня, зливи очікуються практично по всій країні. Суха погода буде лише в західних областях і Криму. Місцями потеплішає до + 26 °.

9 червня погода буде практично такою ж. У Житомирській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму очікуються грози. Сухо буде лише в Івано-Франківській, Хмельницькій та Львівській областях.

У четвер, 10 червня, зливи очікуються практично по всій країні. Лише у Львівській області опади малоймовірні. У Чернігівській, Херсонській областях та в Криму - грози. Трохи похолодає. Повітря в цей день прогріється до + 24 °.

Останній робочий день на цьому тижні буде дуже дощовим. Опади очікуються у всіх областях. У Чернігівській та Івано-Франківській областях - грози. На решті території очікуються зливи, на півдні країни - невеликі дощі.

На вихідних, 12 і 13 червня, опади триватимуть, проте вже не будуть такими інтенсивними. У суботу та неділю також потеплішає по всій країні. Місцями стовпчики термометрів покажуть + 23 ° ... + 26°.