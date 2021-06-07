Шмигаль відзвітував про різке поліпшення ситуації з коронавірусів

Всі області України зараз знаходяться в "жовтій" карантинній зоні. Кількість зайнятих ліжок в стаціонарах зменшилась на 32% в порівнянні з минулим тижнем і становить 11 294. Число активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% - зараз хворіють 81927 чоловік. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих і летальних випадків, повідомляє Страна.ua.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді в Офісі президента України в понеділок, 7 червня, повідомляється на сайті глави держави.

"Нарощуються темпи вакцинації населення проти Covid-19. Всього за тиждень щеплено 240 543 особи. Всього в Україні проведено 1388124 щеплення проти коронавирусной хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 чоловік, завершили вакцинацію 147 118", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаль, завдяки відкритим в десяти містах України центрам вакцинації, протягом вихідних вакцинувалися майже 65 000 чоловік.

"Ми плануємо в подальшому розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцева влада сприятиме відкриттю таких закладів в регіонах", - заявив Денис Шмигаль.

Також повідомляється, що влада виплатила матеріальну допомогу в розмірі восьми тисяч гривень ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від введення карантину в квітні 2021 року на суму 1,4 мільярда гривень.