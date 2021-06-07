Росіянам весь день крутять серіали від "Кварталу" (ФОТО)

У денному ефірі російського телеканалу СТС транслюють виключно серіали виробництва студії "Квартал 95", засновником якої є нинішній президент Володимир Зеленський. Проти російського телеканалу раніше були введені санкції, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать з сайту телеканалу.

Так, в проміжку з 8:30 ранку до 19:00 в нон-стоп режимі показували 16 серій серіалу " Папік". А з 19:00 до 19:40 відбулася премʼєра 1-ї серії серіалу "100 000 хвилин разом".

В РНБО заявили, що Рада не буде розслідувати, як компанія, серед засновників якої був Володимир Зеленський, продала телеканалу "СТС" серіал "Папік".

У квітні другий сезон телесеріалу "Папік" увійшов в ТОП-5 кращих програм російського телебачення.

Раніше стало відомо, що телеканал "СТС" запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху", кастинг команд стартував 25 січня. Автором програми є студія "Квартал 95". Шоу було створено ще в 2015 році. Спочатку ведучим був Володимир Зеленський, а після його "підвищення" до президента України — Євген Кошовий. У 2020 році на зимовому кубку проєкт вів музикант Потап (Олексій Потапенко).

Свої заявки на участь в кастинг-фестивалі подавали команди з окупованих територій України.

У студії заявили, що дистрибуцією продукції "Кварталу" займається шведська компанія Eccho Rights.