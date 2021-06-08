Skoda представила свій найпотужніший електрокрос

Skoda представила свій найпотужніший електрокрос

Чеська компанія Skoda представила спортивну версію свого першого електричного кросовера Enyaq Sportline iV. Новинка буде доступна в трьох варіантах потужності, повідомляє Обозреватель.

Компактний електричний кросовер Enyaq, який представили влітку минулого року, обзавівся спортивними модифікаціями.

Кросовер Enyaq, який представили влітку минулого року, обзавівся спортивними модифікаціями
Кросовер Enyaq, який представили влітку минулого року, обзавівся спортивними модифікаціями. Джерело: Skoda

Всі вони отримали додаткові аеродинамічні елементи, а також деталі декору у чорному глянці. Крім того, автомобіль відрізняється зменшеним дорожнім просвітом та власними настройками ходової. У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду.

У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду
У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду. Джерело: Skoda

У салоні з'явилися спортивні рульове колесо і анатомічні крісла, а також власні кольори і матеріали декоративного оздоблення.

Але найголовніше приховано від сторонніх очей. Для моделі будуть запропоновані три версії Sportline – задньопривідні iV 60 (132 кВт) і iV 80 (150 кВт), а також повнопривідна з двома електромоторами iV 80x (195 кВт).

Для моделі будуть запропоновані три версії Sportline – задньопривідні iV 60 (132 кВт) і iV 80 (150 кВт), а також повнопривідна з двома електромоторами iV 80x (195 кВт).
Для моделі будуть запропоновані три версії Sportline – задньопривідні iV 60 (132 кВт) і iV 80 (150 кВт), а також повнопривідна з двома електромоторами iV 80x (195 кВт). Джерело: Skoda

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