Skoda представила свій найпотужніший електрокрос

Чеська компанія Skoda представила спортивну версію свого першого електричного кросовера Enyaq Sportline iV. Новинка буде доступна в трьох варіантах потужності, повідомляє Обозреватель.

Компактний електричний кросовер Enyaq, який представили влітку минулого року, обзавівся спортивними модифікаціями.

Кросовер Enyaq, який представили влітку минулого року, обзавівся спортивними модифікаціями. Джерело: Skoda

Всі вони отримали додаткові аеродинамічні елементи, а також деталі декору у чорному глянці. Крім того, автомобіль відрізняється зменшеним дорожнім просвітом та власними настройками ходової. У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду.

У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду. Джерело: Skoda

У салоні з'явилися спортивні рульове колесо і анатомічні крісла, а також власні кольори і матеріали декоративного оздоблення.

Але найголовніше приховано від сторонніх очей. Для моделі будуть запропоновані три версії Sportline – задньопривідні iV 60 (132 кВт) і iV 80 (150 кВт), а також повнопривідна з двома електромоторами iV 80x (195 кВт).