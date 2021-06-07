Акціонери затвердили програму розвитку активів Нафтогазу в Єгипті

Акционеры Petrosannan Company, являющейся совместной компанией-оператором НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), 6 июня утвердили в Каире программу развития активов группы "Нафтогаз" в Египте на 2021/2022 финансовый год (ФГ) 2021 года, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повышение добычи углеводородов, интенсификация производительности скважин и наращивание ресурсной базы - все это предусмотрено программой", - сообщается в пресс-релизе группы "Нафтогаз" в понедельник.

Согласно документу, в числе планов группы на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне - работы по заводнению нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, а также продолжение кампаний по гидроразрыву пластов для интенсификации производительности скважин и бурения.

"Работы, которые мы начали на концессионном участке в Западной пустыне Египта этой весной, уже принесли видимые результаты и показали эффективность. Пилотная кампания по гидроразрыву пластов помогла нам повысить добычу и нефти и газа", - цитируется в пресс-релизе первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, который высоко оценивает потенциал нефтегазовых активов группы в Египте.

Программа также предусматривает сейсморазведывательные работы и бурение разведывательных эксплуатационных скважин посредством наращивания ресурсной базы углеводородов.

Petrosannan Company в 2020/2021 финансовом году нарастила добычу газа и нефти на объектах в Западной пустыне Египта соответственно на 40% и 20%

Группа "Нафтогаз" реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.