Плани амбітні – Фурса про зростання мінімальної зарплати

Рада підтримала підвищення прожиткового мінімума більш як удвічі. Водночас передумов для такого зростання немає. Про це в ефірі сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє 24Канал.

Передумови для зростання мінімальної зарплати

За його словами, просто так за кілька років збільшити мінімальну зарплату вдвічі не можна. Адже в економіці за цей час не відбувається жодних особливих змін. Це означає просто популізм.

Плани більш ніж амбітні. А передумов в нас, щоб мінімальна зарплата збільшувалась такими темпами, немає взагалі, – наголосив Фурса.

Він зауважив, для того, аби доходи зростали, повинні бути певні передумови, адже пенсії, мінімальні зарплати – це вже результат.

Спочатку, як розповів експерт, створюють умови, збільшують інвестиції. Вони дають можливість для зростання економіки. А вона дозволяє розподіляти більше грошей, зокрема збільшувати мінімальну зарплату.

Фурса розповів про зростання мінімальної зарплати в Україні: дивіться відео

"Не можна ставити віз поперед коня і збільшувати мінімальну зарплату, сподіваючись, що це призведе до зростання економіки, так це не працює" , – відзначив інвестиційний банкір.

Мінімальна зарплата вплине на зростання цін і інфляцію

За словами Фурси, фактично мінімальна зарплата збільшиться. Її буде відчутно на зростанні цін. Також це пришвидшить інфляцію.

У світовій інфляції і так є певні кризові явища. А якщо ми додаємо туди ще "українського присмаку", то тільки прискоримо цей процес. Це дуже небезпечно, – зауважив Фурса.

Попри це, він вважає, що Україна має перспективи. Адже починаючи від 2016 року, у державі постійно зростають доходи.