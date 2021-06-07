Путін обговорив Донбас і "Мінськ" із главою Євроради

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 7 червня, провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. У Кремлі заявили, що обидві сторони констатували безальтернативність Мінських домовленостей як основи врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Обозреватель.

Про підсумки переговорів увечері в понеділок повідомила пресслужба Кремля на офіційному сайті. Зазначимо, що пропагандисти назвали розв'язану РФ війну на сході нашої країни "внутрішньоукраїнською кризою".

"Під час обміну думками... по обидва боки констатовано, що мінський "Комплекс заходів" 2015 року залишається безальтернативною основою врегулювання" , – вказано в повідомленні.

Крім того, Путін укотре заговорив про те, що Київ нібито повинен провести прямі переговори з "Л/ДНР", а також вирішити питання особливого статусу Донбасу.

Як відзвітувала пресслужба, він "акцентував на необхідності неухильного виконання київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу".

Які ще питання обговорили Мішель і Путін:

відносини Росії і Європейського Союзу;

боротьби з поширенням коронавірусної інфекції;

ситуацію навколо Нагірного Карабаху;