Зеленський збирається висаджувати по 77 тисяч дерев на годину

Президент України Володимир Зеленський очікує, що за наступні три роки в нашій країні посадять щонайменше мільярд дерев, повідомляє Телеграф.

З такою заявою він виступив на форумі "Україна 30".

За його словами, відповідний указ про старт цієї програми буде підписаний в понеділок, 7 червня.

"На жаль, лісова сфера не реформувалася практично 50 років. Ми почали міняти цю ситуацію", - сказав він, додавши, що нові зміни внесуть в сферу європейські практики, які дозволять зробити сферу максимально відкритою.

Зеленський переконаний, що ці зміни дозволять зробити ринок максимально відкритим, а "сірий ринок" буде ліквідовано.

"В Україні онлайн, прозоро, без корупції повинна реалізовуватися 100% деревини", - сказав він.

Він також вказав, що перші кроки вже принесли результати і за перший квартал 2021 роки від державних лісгоспів надійшов 1 мільярд гривень.

На цю заяву відреагував директор ІА "Українські новини" Денис Іванеско, вказавши на нереальність такого обіцянки.

"Припустимо, взимку і влітку вони саджати не будуть - не приживуться. Залишається весна і осінь 180 днів на рік. За три роки - 540 днів. Це треба садити по 1 млн 851 тисяче дерев в день. 77 тисяч дерев на годину при круглосутоточной роботі . Хто це буде робити, звідки гроші на роботу і дерева? " , - написав він.

Також у нього виникли питання до того, де саме будуть посаджені ці дерева, адже для них знадобиться близько 10 тисяч кв.км землі, що дорівнює половині Київської області.