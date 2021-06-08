Мобільний підрозділ Nokia протягом року демонструє прибуток. Про це пише фінське видання Mobiili.fi, повідомляє Лента.Ру.

Про позитивну фінансову динаміку в компанії в інтерв'ю медіа розповів генеральний директор HMD Global Флоріан Сейча (Florian Seiche). HMD Global займається розробкою і продажем телефонів і інших девайсів під брендом Nokia. Сейча зазначив, що Nokia почала приносити прибуток з червня 2020 року.

За словами топ-менеджера HMD Global, в 2020 році компанія реалізувала 55 мільйонів смартфонів. Завдяки оптимізації компанії вдалося знизити операційні збитки до 47 мільйонів євро - з 295 мільйонів євро роком раніше. При цьому загальна виручка мобільного бізнесу знижується з року в рік. У 2018 році вона склала 2,4 мільярда євро, в 2019 році - 1,7 мільярда євро, в 2020 році - 1,2 мільярда євро.

Журналісти посилаються на дані агентства Counterpoint Research, згідно з якими в першому кварталі 2020 року під брендом Nokia було поставлено на ринок 1,7 мільйона смартфонів. У другому, третьому і четвертому кварталах HMD Global реалізувала 1,4, 2,1 і 2,8 мільйона пристроїв відповідно.

У розмові з виданням Флоріан Сейча зауважив, що на поставки смартфонів Nokia впливає глобальна нестача напівпровідників і що проблема пов'язана з виробництвом, а не з попитом. На думку фахівців, успіхи Nokia можуть бути пов'язані з високим прибутком від продажів бюджетних телефонів на ринках, що розвиваються.

Раніше телефони Nokia виявилися якісними Android-смартфонами на ринку на думку експертів Counterpoint Research.