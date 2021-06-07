Бюджет проекту з висадки дерев становитиме 2 млрд грн

Для висадки 1 млрд дерев у межах проекту "Зелена країна" на найближчі три роки буде потрібно 2 млрд грн, які будуть залучені завдяки діяльності лісових господарств і з держбюджету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велику частину буде надано завдяки діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів із державного бюджету. Ми плануємо збільшувати видатки бюджету за рахунок діяльності господарств вже цього року. Як сказав президент, за підсумками першого кварталу дохід лісової галузі збільшився на 1 млрд грн", - прокоментував ініціативу президента на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія" міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Міністр додав, що за підсумками року можливо буде збільшити надходження до держбюджету і в рази збільшити прибутковість галузі завдяки руйнуванню схем із продажу деревини та проведенню прозорих аукціонів, а також за рахунок конкурентної боротьби за дефіцитний ресурс.

Окрім того, Абрамовський повідомив, що Мінекології має до 31 липня подати на узгодження уряду проект Другого національно визначеного внеску України (НОВ2) в Паризьку хартію.

"Консультації з бізнесом та асоціаціями ще не завершилися. Є деякі розбіжності, але бізнес вже починає розуміти важливість подолання кліматичних змін. Більше розмов із цього питання у нас відбувається з представниками великого та середнього бізнесу", - сказав міністр у коментарі проекту Green Deal.

Метою проекту президента "Зелена країна" є збільшення в Україні за десять років площі лісів на 1 млн га, з яких у найближчі три роки планується висадити 1 млрд дерев.

Мінекології 1 квітня 2021 року презентувало проект розпорядження Кабміну "Про схвалення Другого національно визначеного внеску України у Паризьку хартію" і запустило процедуру консультацій із громадськістю. Зазначений документ пропонує на загальнонаціональному рівні знизити викиди парникових газів на 65% до 2030 року від рівня 1990 року.