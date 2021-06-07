Лукашенко заснував свято в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу

У Білорусі заснували так званий День народної єдності, який тепер відзначатиметься 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу, повідомляє Сегодня.

Відповідний указ підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє прес-служба адміністрації.

Чому саме 17 вересня – День народної єдності?

Цей день нібито став "актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору".

У Лукашенко також заявили, що "відновлена в 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти в роки Великої вітчизняної війни".