У США нагадали Україні про санкції проти Коломойського

США сподіваються на те, що в Україні забезпечать незалежність і цілісність судової системи, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів. Зі свого боку Штати вже внесли в свій санкційний список українського бізнесмена Ігоря Коломойського "як такого, що не має права на в'їзд до Америки у зв'язку з його залученістю в значну корупцію, повідомляє Обозреватель.

Про це в понеділок, 7 червня, заявив т.в.о. помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, передає "Укрінформ". Він виступив у відеозверненні до учасників конференції "Democracy in action: Zero corruption conference".

"Ми вітаємо кроки українського уряду, вжиті раніше цього року, щоб ввести санкції проти корупціонерів, і ми вітаємо роботу українського громадянського суспільства для викриття корупції. Ми сподіваємося побачити подальші кроки українського уряду, в тому числі в судах, щоб залучити цих корупціонерів до відповідальності в найближчі місяці й роки" , – сказав Рікер.

Сполучені Штати, як нагадав він, уже зробили кроки для того, щоб застосувати санкції або ввести візові обмеження проти осіб, які підривали демократичні процеси. Зокрема, в березні Штати публічно внесли до списку санкцій Коломойського.

Він додав, що США бачать "велику кількість шкідливих сил, які прагнуть підірвати реформи, не тільки керуючись власними інтересами, а й служачи певним політичним силам – це проросійські й олігархічні особи, які поширюють дезінформацію, намагаються впливати на інститути для прийняття рішень або сіяти безлад".

За словами Рікера, вони є головним викликом євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо:

Америка ввела санкції проти Коломойського за звинуваченнями в корупції. Крім самого підприємця, під обмеження потрапили члени його сім'ї – дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка, син Ізраїль Цві.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у травні заявив, що підстав для українських санкцій проти бізнесмена немає, оскільки Україна поки не отримувала від Штатів жодних документів щодо нього.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у США журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості й підприємств на території США, які нібито контролює український бізнесмен Коломойський.