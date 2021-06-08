Стала відома зарплата Реброва в новому клубі

Український тренер Сергій Ребров, який раніше офіційно очолив "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), буде заробляти 4 мільйони євро на рік. Останнім місцем роботи нашого співвітчизника був "Ференцварош, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання Index﻿, він підписав однорічний контракт з новим клубом, тому що розглядає можливість повернення в "Динамо" або роботи в збірній України з літа 2022 року.

Нагадаємо, що тренерська кар'єра Реброва почалася в київській команді, за три роки з якою він виграв два чемпіонати, два Кубки й один Суперкубок країни. Після цього українець ненадовго очолив "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії, щоб через рік піти у "Ференцварош".

З угорським грандом наш співвітчизник виграв три чемпіонські титули поспіль, вивів клуб спочатку в Лігу Європи, а потім вперше за 25 років допоміг "фраді" вийти в основну сітку Ліги чемпіонів.