Байден запросив Зеленського влітку до Вашингтону

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з візитом цього літа Вашингтон, заявив у понеділок на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він заявив президенту Зеленському, що очікує (можливості - ІФ) прийняти його в Білому домі тут у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться з Європи", - сказав Салліван, розповідаючи про телефонну розмову, яку у понеділок провели лідери обох країн.

Пропозицію було зроблено під час телефонної розмови. Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України.