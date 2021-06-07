Що очікується на валютному ринку у вівторок

Відсутність достатньої кількості покупців валюти на міжбанківському валютному ринку змусило Національний банк у понеділок провести три інтервенції з купівлі валюти поспіль. Тільки так регулятор зміг зупинити падіння курсу безготівкового долара, яке загрожувало перерости в обвал.

З самого ранку було очевидно, що пропозиція валюти істотно перевищує попит. Крім експортерів, сьогодні долари продавали нерезиденти: вони вирішили заздалегідь підготуватися до завтрашнього аукціону з розміщення ОВДП. У той же час покупців валюти було небагато: імпортери не поспішали виставляти заявки, сподіваючись на подальше зниження котирувань, а спекулянти з ранку взяли паузу і просто спостерігали за тим, що відбувається. Як тільки котирування опустилися нижче рівня 27,20 гривень, на ринку з'явився Нацбанк. Він виставив ордер на покупку за ціною 27,19 гривень, за пару хвилин взяв 20 млн доларів - і пішов. Котирування відразу ж пішли нижче, і регулятору довелося повернутися. Правда, на цей раз він знизив ціну викупу на 2 копійки. За 27,17 гривень були куплені ще 50 млн доларів, після чого Нацбанк знову пішов. Однак крім нього, на ринку практично не залишилося покупців, і щоб не допустити обвалу, НБУ вийшов втретє з ордером на покупку за ціною 27,16 гривень, що на той момент було нижче за ринок. Третє поява регулятора підстьобнуло і спекулянтів, і звичайних покупців, і вони вже більш активно стали брати валюту, так що більше Нацбанку сьогодні нічого не дісталося.

Закрили торги понеділка на 3,5 копійки на купівлі і на 4,5 копійки на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,20 / 27,30 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 27,25 гривень пройшла о 09:58. Кількість продавців з ранку перевищувало число покупців, і незадовго до 11 ранку цінник на покупку «пірнув» під рівень 27,20. У цей момент на ринку з'явився Нацбанк, але відреагувати на нього встигли не всі: регулятор виставив ордер на покупку за ціною 27,19 гривень, який закрили протягом однієї-двох хвилин. Налаштований рішуче, Нацбанк тут же з'явився знову; на цей раз був виставлений ордер на 50 млн доларів за ціною 27,17 гривень. Другий вихід трохи сколихнув ринок; почали з'являтися клієнтські заявки на покупку, які закінчилися до 12:30. Продавці були змушені продавати валюту Нацбанку за 27,17, і вже до 13:15 регулятор пішов, купивши необхідну суму. Котирування поповзли вниз, і ось незадовго до кінця обідньої перерви НБУ вийшов втретє. На цей раз, як зрозуміли учасники торгів, він був готовий взяти 100 млн доларів за ціною 27,16 гривень. Але це не знадобилося: спекулянти, побоюючись різкого відскоку вгору, почали викуповувати все підряд, і до кінця торгів котирування повернулися в діапазон 27,20-27,23 гривень, а остання угода понеділка пройшла навіть за ціною 27,24 гривень.

Котирування закриття - 27,205 / 27,228 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс лише на 6,4 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 152,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2049 гривень.

Офіційний курс долара на 8 червня встановлений на позначці 27,1923 гривень за долар, зниження на 9,91 копійок.

Офіційний курс євро на 8 червня встановлений на позначці 33,0781 гривні за євро, зростання на 1,46 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2195. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,2143 долара, а потім відновив рух вгору і до вечора піднявся до 1,2199 долара, оскільки американський долар знову почав падати до інших провідних світових валют.

Російський рубль сьогодні робив різкі коливання в діапазоні 72,75-73,05 рублів за долар. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,80-72,84 рубля за долар. У Києві ціна готівкового рубля залишилася на колишньому рівні - 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, при цьому пропозицій по 3,70 стало набагато більше.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

Завтра Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані 5 випусків ОВДП у гривні терміном на 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки і 5 років, а також один випуск ОВДП в доларах США строком на рік. Нерезиденти знову проявляють інтерес до цих паперів і вже почали готуватися до майбутнього аукціону і продавати валюту. Якщо завтра вони продовжать нарощувати продажі, то Національному банку доведеться знову втрутитися. В іншому випадку котирування впадуть ще сильніше.

Готівковий долар в столиці сьогодні вдень продавали по 27,12-27,13 гривень. До вечора, відреагувавши на розворот на міжбанку, цінник підняли на пару копійок. У вівторок вранці долар продаватимуть по 27,14-27,15 гривень. Однак якщо на міжбанку продовжиться падіння котирувань, то і готівковий долар буде дешевшати далі.

Зростання на FOREX мало допомагає готівкового євро, який падає синхронно з готівковим доларом. Сьогодні вдень цінник опускався до 32,97-32,99 гривень, до вечора євро виріс в ціні до 33,02-33,04 гривень. Завтра з ранку євро будуть продавати по 33,00-33,05 гривень, а вже до обіду цінник можуть опустити ще сильніше.

Що стосується російського рубля, його зміцнення йде паралельно зі зміцненням гривні, тому ціна готівкового рубля в столиці залишиться на колишньому рівні: 3,70-3,72 гривні. Там же, де будуть пропонуватися невеликі обсяги російської валюти, можна буде побачити навіть нижчі цифри: 3,68-3,69 гривень за 10 рублів.