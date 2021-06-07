Зеленський провів переговори з Байденом перед самітом США-РФ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом, повідомляє Сегодня.

Про це на брифінгу 7 червня повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він заявив, що Байден тільки що провів телефонні переговори в Овальному кабінеті з Зеленським.

Салліван зазначив, що розмова відбулася перед першим закордонним турне американського президента, яке він зробить в Європу, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Серед усього іншого Зеленський і Байден обговорили стан українсько-американських взаємин.

"Президент Байден запевнив президента Зеленського в тому, що він відстоюватиме суверенітет, територіальну цілісність України та її прагнення рухатися вперед", – сказав Салліван.

Крім того, українського президента запросили цього літа до Білого дому, де він проведе переговори зі своїм американським колегою.За чиєю ініціативою відбулася розмова, радник Байдена не уточнив. В Офісі президента України це поки не коментували.

Варто зазначити, що це вже друга телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Раніше цього самого дня американське видання Axios опублікувало інтерв'ю Зеленського, в якому він досить різко розкритикував США і НАТО за їхній підхід і, зокрема, недостатню підтримку України. Саме інтерв'ю в Білому домі ще не коментували.