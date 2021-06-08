"Велику сімку" звинуватили в бажанні нажитися за рахунок бідних

Домовленості країн «Великої сімки» (G7), які передбачають введення мінімального податку на прибуток міжнародних корпорацій, можуть принести вигоду сильним економікам на шкоду небагатим країнам, вважають активісти по боротьбі з бідністю, повідомляє Лента.ру.

Міжнародні організації Oxfam і Eurodad вважають, що новий режим оподаткування дозволить отримати більшу частину коштів Європі і США, де зареєстровані багато великих компаній. Бідним же країнам, де корпорації теж працюють, залишиться небагато.

"Велика сімка" - це невеликий клуб багатих і впливових країн. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб триматися разом, і написали угоду, яка вигідна для них", - сказала представник Eurodad Тове Райдінг.

Податковий експерт Oxfam Крістіан Халлумі також вважає, що угода "перекошена" на користь багатих і нечесна по відношенню до бідних. "Це призведе до масового відтоку грошей в багаті країни", - підкреслив він.

Дослідження показали, що при введенні мінімального податку на прибуток глобальних корпорацій в 15 відсотків Європейський союз може отримати додаткові кошти в розмірі 50 мільярдів євро.

Домовленостей про зміни в системі оподаткування великих корпорацій країни G7 досягли 5 червня за підсумками зустрічі в Лондоні. Йдеться про те, щоб охопити реформою найбільші компанії світу з рентабельністю не менше 10 відсотків: передбачається, що їх будуть обкладати податками в тих країнах, де вони здійснюють продажі.

Ініціативу повинні розглянути також і країни «Великої двадцятки». Раніше її також підтримав Міжнародний валютний фонд.