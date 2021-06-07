На Банковій прокоментували розмова Байдена і Зеленського
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував телефонну розмову Зеленського і Байдена, який відбувся 7 червня, повідомляє Страна.ua.
"Розмова президентів України і США був абсолютно предметний, довірчий і стосувався максимально широкого спектра питань. Особливо в частині безпекових аспектів для нашого регіону.
Фактично, це була ґрунтовна звірка позицій двох держав перед майбутніми в червні самітами. Зокрема, перед самітом НАТО і зустріччю президента США з президентом Росії. Розмова президентів, до речі, тривав довше, ніж було заплановано.
Перш за все, підкреслю, що незважаючи на постійно тиражовані чутки про охолодження двосторонніх відносин, а також про якийсь немислимою прив'язці можливої особистої зустрічі президентів до звільнення того чи іншого чиновника в Україні, президент Джо Байден прямо запросив президента Володимира Зеленського в липні відвідати Вашингтон. Це абсолютно недвозначно ставить крапку у всіх навмисно розповсюджуються чутки і спекуляції про те, що нібито є якісь перешкоди для контактів наших президентів.
Ніяких перешкод немає і бути не могло. У двох країн повноцінні і максимально довірчі партнерські відносини.
Крім цього, Президент США абсолютно чітко підтвердив незмінність позиції США щодо підтримки інтеграції України в НАТО і важливості надання Україні ПДЧ. І що це вкрай актуальне питання. Також предметно і всеохоплююче обговорили і питання про великі ризики будівництва "Північного потоку - 2". Президент Володимир Зеленський зазначив, що це питання точно не можна вважати економічним, це, скоріше, виклик для безпеки Європи і України.
Президент Байден в свою чергу підтвердив незмінність максимально широких гарантій Україні в сфері безпеки. У максимально широкому значенні цього сенсу.
Президенти обговорили детально також і реальну ситуацію на Донбасі ".