Зеленський із нетерпінням очікує зустрічі з Байденом у липні

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за запрошення відвідати в липні 2021 року Білий дім, зазначивши, що з нетерпінням очікує зустрічі для обговорення співпраці між країнами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дякую, Джо Байдене, за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter після телефонної розмови з Байденом у понеділок.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з візитом Вашингтон цього літа.

"Він заявив президенту Зеленському, що очікує (можливості - ІФ) прийняти його в Білому домі тут у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться з Європи", - сказав Салліван, розповідаючи про телефонну розмову, яку у понеділок провели лідери обох країн.

Пропозицію було зроблено під час телефонної розмови. Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України.