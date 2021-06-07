У Кіровоградській області смертність втричі перевищила народжуваність

У Кіровоградській області з початку поточного року смертність перевищила народжуваність більш ніж в три рази, повідомляє Страна.ua.

За їхніми даними управління статистики області, на 100 померлих в області припадав 31 новонароджений. При цьому чисельність населення Кіровоградщини зменшилася на 3 692 людини.

На даним момент, чисельність населення області становить 916 436 осіб.

Нагадаємо, днем раніше Україна знову увійшла в п'ятірку європейських країн за смертністю від коронавируса. До того ж Україна серед країн світу посіла 30 місце за кількістю нових заражень і четверту позицію за смертністю серед країн Європи.