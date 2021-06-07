Експерт оцінив реалістичність плану Зеленського по деревах

Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України", експерт ЄІБ Святослав Павлюк зазначив, що для реалізації указу президента Володимира Зеленського про збільшення площі лісів необхідно висадити дерева щільністю 1 дерево на 5 м, повідомляє Деловая столица.

Розрахунки Павлюк оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, щільність посадки в густому лісі становить 1 дерево кожні 5 м.

"На одному гектарі поміститься 492 дерева. На квадратному кілометрі відповідно у сто разів більше — 49200 дерев. 330 мільйонів дерев за рік займуть 6 тисяч 775 квадратних кілометрів. За три роки це буде 20,3 тисяч квадратних кілометрів, це становить понад 3,6% підконтрольної території України" , — написав він, зазначивши, що, за офіційними даними, ліси зараз займають близько 16% території країни.

Також Павлюк звернув увагу на людський фактор в реалізації президентської ініціативи.

"Дерева слід висаджувати зі швидкістю мільйон дерев на день, при восьмигодинному робочому дні це 1902 дерева на годину. Це приблизно 250 людей, які будуть садити по дереву кожні 4 хвилини безперевно три роки. В реаліях, з логістикою, довезенням, водою, і розумінням, що люди — не машини, ця цифра виросте в 2-3 рази. Якщо відняти вихідні і свята, цифра ущільниться на третину" , — додав він.

Нагадаємо, 7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на висадку мільярда дерев протягом трьох років.Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський повідомив, що для висадки 1 млрд дерев в рамках проекту "Зелена країна" на найближчі 3 роки буде потрібно 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету