Тимошенко сказала, якою має бути мінімальна пенсія

В Україні влада порушує Конституцію та низку законів, встановивши пенсії нижче прожиткового мінімуму, повідомляє Украина24.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявила голова фракції "Батьківщина" в Верховній Раді Юлія Тимошенко.

На запитання, менше якої суми не може бути пенсія, Тимошенко відповіла:

"Така сума для пенсіонерів і непрацездатних осіб становить 3642 грн – менше держава, не порушуючи Конституцію та інші закони, платити не може. Сьогодні це тотально порушується. (Сьогодні в Україні мінімальні виплати – ред.) 1800 грн, це означає, що це вдвічі менше за мінімальний прожитковий мінімум. Це означає, що пенсіонерів свідомо вбивають" , - наголосила вона.

Тимошенко нагадала, що з 1 липня в рамках індексації "більшості людей можуть додати близько 85 грн пенсії".