Законність продажу землі: "Батьківщина" подасть в ГБР заяву на УДО

Партія "Батьківщина" звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про перешкоджання представниками Управління держохорони роботі суддів Конституційного суду України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це інформувала пресслужба політсили.

"Завтра я особисто передам заяву про злочин в Державне бюро розслідувань. Поставимо до відома і Генпрокуратуру. Керівник УДО, керівник державних охоронців, які працюють в КСУ, рядові охоронці в порушення Конституції не пустили суддів. Це злочин проти правосуддя, це перевищення будь-яких судових повноважень. Нам треба домогтися, щоб КСУ міг чесно розглянути справу і сказати, закон про розпродаж землі конституційний чи ні" , - цитує прес-служба слова Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що "закон, який набирає чинності з 1 липня, порушує 22 статтю Конституції України". За її словами, "Батьківщина" зверталася до Конституційного Суду із заявою про "визнання земельних законів неконституційними". Однак на засіданні КС не допустили двох суддів представники Управління держохорони.

"Силовий недопуск двох суддів Конституційного суду України на останнє засідання - це злочин Управління державної охорони" , - заявила Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик зазначила, що інструменти силового недопуску були використані для зриву розгляду справи про неконституційність розпродажу землі по суті, в чому зацікавлені аграрні олігархи, переконана вона.