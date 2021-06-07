США привітали участь ЗСУ в спільних навчаннях Defender21

Посольство Сполучених Штатів в Києві привітав участь Збройних сил України в міжнародних військових навчаннях Defender21. Вони пройшли в Угорщині, повідомляє Страна.ua.

Реакція дипломатичного представництва з'явилася 7 червня в його Твіттері.

"Вітаємо участь Збройних сил України в Defender21 в Угорщині! Такі спільні навчання допомагають ВСУ зберігати територіальну цілісність України і підтримують прогрес України в напрямку сумісності з НАТО" , - йдеться у записі мікроблога.

Крім України, в навчаннях також брали участь військові США, Німеччини, Польщі, Хорватії та Словаччини.