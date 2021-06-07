США привітали участь ЗСУ в спільних навчаннях Defender21
Посольство Сполучених Штатів в Києві привітав участь Збройних сил України в міжнародних військових навчаннях Defender21. Вони пройшли в Угорщині, повідомляє Страна.ua.
Реакція дипломатичного представництва з'явилася 7 червня в його Твіттері.
"Вітаємо участь Збройних сил України в Defender21 в Угорщині! Такі спільні навчання допомагають ВСУ зберігати територіальну цілісність України і підтримують прогрес України в напрямку сумісності з НАТО", - йдеться у записі мікроблога.
Крім України, в навчаннях також брали участь військові США, Німеччини, Польщі, Хорватії та Словаччини.