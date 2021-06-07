США повернули частину суми, яку Colonial Pipeline заплатила хакерам
Міністерство юстиції США повернуло кілька мільйонів доларів трубопровідної компанії Colonial Pipeline, що заплатила викуп які зламали її комп'ютерну мережу хакерам, повідомляє ТАСС.
Про це в понеділок заявила журналістам заступник голови Мін'юсту США Ліза Монако.
"Мін'юст знайшов і повернув більшу частину викупу, який заплатила Colonial Pipeline хакерському угрупованню DarkSide", - сказала вона.
Заступник голови відомства додала, що
У поширених Мін'юстом в ході пресконференції документах уточнюється, що всього було вилучено криптовалюти на суму $ 2,3 млн (63,7 біткоїна).
"це не перший раз, коли уряд вилучає криптовалюту у зв'язку з атаками з метою отримання викупу".
Монако підкреслила, що атаки на американські установи з вимогою викупу неприйнятні, особливо коли вони зачіпають життєво важливі об'єкти. За словами заступника голови Мін'юсту, влади США продовжать використовувати всі ресурси для пошуку і покарання хакерських угруповань, які займаються незаконною діяльністю з метою отримання викупу. Крім того, вона закликала керівників різних урядових і неурядових організацій більше вкладати в системи захисту від хакерських нападів.
Кібератаки з використанням вірусів-вимагачів становлять загрозу для національної безпеки і економіки Сполучених Штатів, Вашингтон має намір використовувати всі наявні засоби для їх припинення, заявила Монако.
"Протягом останнього року кібератаки з метою вимагання стали більш масштабними і технічно складними. Їх цілями ставали найважливіші для нас об'єкти інфраструктури, компанії різної спрямованості, цілі міста і навіть правоохоронні органи", - сказала вона.
За словами Монако, хакерські атаки такого роду
"становлять загрозу для США з точки зору національної та економічної безпеки".
Заступник міністра юстиції США запевнила, що її відомство
"разом з партнерами буде застосовувати всі наявні в розпорядженні інструменти" для припинення таких дій хакерів шляхом
"відключення комп'ютерних мереж", які вони використовують. Влада США має намір не допустити
"зловживання щодо мережевої інфраструктури" кіберзлочинцями, запевнила Монако.