Розкрито небезпеку кави для зору

Споживання великої кількості кофеїну збільшує ризик глаукоми більш ніж в три рази для людей, генетично схильних до високого очному тиску (ВГД). Небезпека кави для зору розкрили вчені Медичної школи Ікана при медичному центрі Маунт-Синай. Про дослідження, опублікованому в журналі Ophthalmology, коротко розповідається в прес-релізі на MedicalXpress, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці проаналізували записи про більш як 120 000 учасників, зібраних в період з 2006 по 2010 роки. Добровольцям, які також надали зразки своєї ДНК, було від 39 до 73 років. Вони заповнили дієтичні анкети, відзначаючи, скільки п'ють напоїв з кофеїном щодня, а також які містять кофеїн продукти вживають і якими порціями. Дослідники враховували наявність глаукоми у сімейному анамнезі.

Через три роки в учасників виміряли внутрішньоочний тиск і обстежили очі. В цілому, високе споживання кофеїну не було пов'язано з підвищеним ризиком більш високого ВГД або глаукоми. Однак чверть добровольців, у яких виявили найвищу генетичну схильність до глаукоми, любов до кави і кофеїновмісних продуктів була пов'язана з високим ризиком розвитку ВГД і глаукоми.

Зокрема, споживання більше 480 міліграмів кави в день (приблизно відповідає чотирьом чашкам кави) сприяло очному тиску на рівні 0,35 міліметра ртутного стовпа. При високому генетичному ризик споживання приблизно трьох чашок кави в день збільшувало ризик глаукоми в 3,9 рази в порівнянні з тими, хто вживав кофеїн в мінімальній кількості або взагалі не вживав.

При глаукомі внутрішньоочний тиск перевищує норму, що призводить до незворотних дефектів зору, включаючи зниження гостроти зору, зменшення візуального поля і атрофію зорового нерва. Лікування здатне уповільнити прогресування захворювання, яке веде до сліпоти.