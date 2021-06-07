Зустріч Байдена з Путіним: Білий дім не чекає особливих результатів

Сполучені Штати не розраховують на значущі результати від зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, яка пройде в Женеві 16 червня, повідомляє ТАСС.

Про це повідомив у понеділок на пресконференції в Білому домі помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

"Коли президент повернеться до Вашингтона, позиції США будуть міцнішими для відбивання основних викликів і загроз, з якими ми стикаємося. Це пандемія коронавірусу, зміна клімату, Китай, Росія, кіберсфера, формування правил торгівлі та технологій" , - сказав Салліван про європейський турне, в ході якого Байден в тому числі зустрінеться в Женеві з російським лідером.

Як підтвердив помічник президента США, в американській адміністрації не очікують значних результатів від саміту з РФ.

"Якщо ви чекаєте реальних значних результатів, то, ймовірно, чекати доведеться довго. Саміт є можливістю п ﻿ резиденту заявити президенту Росії про наші наміри та потенціал і почути це ж від російської сторони" , - уточнив Салліван.

Йому було поставлено питання, чи вчасно взагалі проводити саміт США і Росії зараз.

"Це відповідна ситуація для контакту з Росією. Ми продовжили новий ДСНО [Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь], зробили так, щоб [Росія] заплатила ціну за втручання у вибори та за кібератаку щодо" Соларуіндс ". Ми мали справу з нарощуванням російського військового потенціалу на кордоні з Україною. Ми стикаємося з цілою низкою проблем у сфері кібербезпеки, з вірусами-вимагачами" , - стверджував він.