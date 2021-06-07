У Запоріжжі родичі померлого влаштували погоню за медиками

У Запоріжжі на вулиці Шкільна чоловікові стало погано прямо на вулиці. Приїхали медики "швидкої" допомоги та намагалися врятувати його, але безрезультатно, повідомляє Страна.ua.

У підсумку на лікарів напав натовп родичів покійного, на місце довелося викликати співробітників поліції, які зупинили суд Лінча. Відео події з'явилося в Instagram-каналі "Це Запоріжжя".

Хулігани, які напали на медиків звинуватили їх в його смерті та хотіли забрати тіло. Судячи з кадрів, група родичів - представники ромської національності. Вони поводилися грубо.

Пізніше стало відомо, що медики без халатів пересіли в цивільне авто і поїхали, а за ними влаштували погоню.