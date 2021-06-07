Блінкен приєднається до переговорів Байдена з Путіним у Женеві

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі російського та американського президентів, яка відбудеться 16 червня в Женеві, повідомляє Страна.ua.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Держдепу 7 червня. Як стало відомо, Блінкен відправиться разом з президентом США Джо Байденом в його перше закордонне турне на посаді глави держави. Воно розпочнеться о Великобританії, а закінчиться у Швейцарії зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним.