Блінкен приєднається до переговорів Байдена з Путіним у Женеві
Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі російського та американського президентів, яка відбудеться 16 червня в Женеві, повідомляє Страна.ua.
Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Держдепу 7 червня. Як стало відомо, Блінкен відправиться разом з президентом США Джо Байденом в його перше закордонне турне на посаді глави держави. Воно розпочнеться о Великобританії, а закінчиться у Швейцарії зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Він (Блінкен - Ред.) Візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним в Женеві", - йдеться в повідомленні.