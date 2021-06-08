США та ФРН почали обговорення компенсацій Україні через "СП-2"
У Німеччині та США обговорюють можливі компенсації Україні у зв'язку з ймовірними фінансовими втратами через транзит газу з Росії до Європи по "Північному потоку-2". Про яку суму йдеться, поки не повідомляється, повідомляє Обозреватель.
Заяву про можливі виплати Україні зробив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу. Захід транслювався в YouTube у понеділок, 7 червня.
Глава американського Держдепартаменту наголосив, що зараз тривають активні переговори з Німеччиною про інтереси України. Він вказав на те, що гарантія Україні транзитних платежів, які вона може втратити, буде найоптимальнішим рішенням, а також не дасть РФ використовувати газ як зброю проти України.
"Щоб вивчити, що може і, на мою думку, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити через те, що цей "Північний потік-2" йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунена здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", – сказав чиновник.