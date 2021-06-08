США та ФРН почали обговорення компенсацій Україні через "СП-2"

У Німеччині та США обговорюють можливі компенсації Україні у зв'язку з ймовірними фінансовими втратами через транзит газу з Росії до Європи по "Північному потоку-2". Про яку суму йдеться, поки не повідомляється, повідомляє Обозреватель.

Заяву про можливі виплати Україні зробив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу. Захід транслювався в YouTube у понеділок, 7 червня.

Глава американського Держдепартаменту наголосив, що зараз тривають активні переговори з Німеччиною про інтереси України. Він вказав на те, що гарантія Україні транзитних платежів, які вона може втратити, буде найоптимальнішим рішенням, а також не дасть РФ використовувати газ як зброю проти України.