В Естонії п'яних британських солдатів НАТО висадили з поїзда

Шість британських солдатів були висаджені з поїзда в Естонії, за 30 кілометрів від кордону з Росією, бо вони були п'яні та порушували громадський порядок. У зв'язку з цим деякі офіційні особи Великобританії звинуватили Росію в спробі дискредитації НАТО, повідомляє Страна.ua.

Про це інформує видання Daily Mirror. Військовослужбовці були затримані місцевою поліцією в естонському містечку Йигева після скарг пасажирів на їх хуліганські витівки та п'яний дебош. Поліцію викликали після того, як залізничники неодноразово просили військових перестати залякувати мирних жителів гучною поведінкою та агресивними діями.

Після того як їх зсадили з поїзда і затримали, вони були передані військовій поліції НАТО і піддалися дисциплінарним стягненням.

За даними видання, в Естонії знаходяться сотні британських військовослужбовців у складі бойової групи НАТО. На Заході побоюються, що агенти російської розвідки можуть використовувати погану поведінку солдатів для дискредитації операцій НАТО на кордоні.

Експерт по Росії Брюс Джонс з військово-аналітичного агентства Jane's заявив, що "такий серйозний інцидент могли спланувати агенти Путіна". А представник міністерства оборони Великобританії запевнив, що зараз йде розслідування інциденту.