Блокував обмін полоненими заради Порошенко: опубліковані нові "плівки" Медведчука

Кум президента РФ, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук завадив здійснити вигідний Україні обмін полоненими, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту BIHUS.info. У жовтні 2014 року Медведчук брав участь у переговорах про постачання російського газу. Він постійно спілкувався з Міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

На переговорах у Брюсселі українська сторона хотіла змінити ціну і закріпити її в контракті, а російська сторона виступала проти. На записах Медведчук каже, що обговорив це питання з Петром Порошенком. Пізніше Україна пішла на поступки.

Також Медведчук брав участь у переговорах з купівлі електроенергії. За даними журналістів, він хотів включити в контракт фірму - "прокладку" Костянтина Григоришина. Тоді він полетів на переговори до Москви з Тарасом Козаком. Пізніше договір уклали без посередників.

Згідно із записами, Медведчук також домовлявся про обмін полоненими. Він спілкувався з так званою відповідальною за обмін в "ЛНР" Ольгою Кобцевою, відповідальною за обмін в "ДНР" Дариною Морозовою і "міністром оборони ДНР" Володимиром Кононовим.

На одному із записів Кобцева розповіла, що українська сторона намагається провести обмін один на сім. У відповідь Медведчук сказав їй перешкодити обміну, після чого той зірвався.

Також згадується обговорення обміну "кіборга" Андрія Гречанова (Рахмана) на росіянина Володимира Старкова. Колишній радник Міністра оборони Олексій Мочанов розповідав, що у нього була можливість обміняти Старкова на Гречанова, але обмін не відбувся.

У розслідуванні йдеться, що Медведчук обговорював цей обмін з "Міністром оборони ДНР" і обурився тим, що ним керуватиме "якийсь Мочанов". Він заявив, що обмін має відбутися під керівництвом "перших", що дозволить створити прецедент, адже тоді президент помилує Старкова.

У день запланованого обміну Медведчук подзвонив Кононову і скасував його. У розслідуванні йдеться, що таке рішення здивувало навіть бойовиків.