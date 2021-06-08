Вбивство водія BlaBlaCar: суд залишив довічне екс-члену "Правого сектора"

Апеляційний суд залишив без змін вирок суду в кримінальному провадженні про вбивство у 2016 році жителя Львова, який працював водієм сервісу BlaBlaCar, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба Київського апеляційного суду. 7 червня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого Дмитра Голуба і його захисника.

Вони хотіли оскаржити вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, яким Голуба визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1, ч. 4 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

За ним райсуд виніс остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані обвинуваченим і захисником, були залишені без задоволення. А вирок Києво-Святошинського районного суду залишено без змін.

Нагадаємо, в квітні 2016 року неподалік від селища Бобриця Києво-Святошинського району пропав молодий львів'янин Тарас Позняков. Незабаром з'явилася інформація, що його вбили за попередньою змовою двоє злочинців, щоб відняти автомобіль.

Також з'ясувалося, що вбивці - два бійці закарпатського загону "Сонечко", що відколовся від "Правого сектора". Обидва були учасниками стрілянини в Мукачево у 2015 році: Лука (громадянин Росії Луан Кингисепп) і Тоф (Дмитро Голуб).