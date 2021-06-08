Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" одружився
Колишня зірка "Шахтаря" Дуглас Коста одружився зі своєю дівчиною Наталією Фелікс. Уперше про їхній роман стало відомо в 2019 році, повідомляє Обозреватель.
Кохана бразильського футболіста опублікувала спільне фото з Костою на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що стала його дружиною. У кадрі Наталія позує в білій сукні, а гравець "Ювентуса" – в білому костюмі.
"Вчорашня подруга і наречена. Тепер твоя жінка", – підписала знімок Фелікс.
Зазначимо, що для колишнього півзахисника "Шахтаря" це вже другий шлюб. У 2015 році він одружився зі співвітчизницею Луїзою Рамос, а в 2018-му і 2019-му вона народила йому сина та дочку.
У 2019 році вони розлучилися, після чого Коста швидко закрутив роман зі своєю нинішньою коханою. Наталія є відомою моделлю, яка найчастіше рекламує купальники. На її сторінку в Instagram підписалися 588 тисяч осіб.
Нагадаємо, що Дуглас Коста виступав за "Шахтар" у 2010-2015 роках. На його рахунку 202 матчі за "гірників", в яких він забив 38 голів і віддав 40 асистів. Окрім донецького клубу бразилець виступав за "Баварію" і "Ювентус", а зараз повернувся в своє рідне "Греміо" на правах оренди.