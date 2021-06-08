Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" одружився

Колишня зірка "Шахтаря" Дуглас Коста одружився зі своєю дівчиною Наталією Фелікс. Уперше про їхній роман стало відомо в 2019 році, повідомляє Обозреватель.

Кохана бразильського футболіста опублікувала спільне фото з Костою на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що стала його дружиною. У кадрі Наталія позує в білій сукні, а гравець "Ювентуса" – в білому костюмі.

"Вчорашня подруга і наречена. Тепер твоя жінка" , – підписала знімок Фелікс.

Наталія Фелікс і Дуглас Коста на весіллі. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Зазначимо, що для колишнього півзахисника "Шахтаря" це вже другий шлюб. У 2015 році він одружився зі співвітчизницею Луїзою Рамос, а в 2018-му і 2019-му вона народила йому сина та дочку.

У 2019 році вони розлучилися, після чого Коста швидко закрутив роман зі своєю нинішньою коханою. Наталія є відомою моделлю, яка найчастіше рекламує купальники. На її сторінку в Instagram підписалися 588 тисяч осіб.

Наталія Фелікс у бікіні. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

﻿ Наталія Фелікс у мереживному бюстгальтері. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс знялася топлес. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс у чорних окулярах і бікіні. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс у сукні. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс у закритому купальнику. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс із капелюхом у руках. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Наталія Фелікс знялася в дзеркалі. Джерело: Instagram Наталії Фелікс

Нагадаємо, що Дуглас Коста виступав за "Шахтар" у 2010-2015 роках. На його рахунку 202 матчі за "гірників", в яких він забив 38 голів і віддав 40 асистів. Окрім донецького клубу бразилець виступав за "Баварію" і "Ювентус", а зараз повернувся в своє рідне "Греміо" на правах оренди.