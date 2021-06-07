В Амстердамі випробовують безпілотні електричні човни

Амстердамський інститут передових рішень для столиці та Массачусетський технологічний інститут співпрацюють над проєктом під назвою Roboat (поєднання слів «робот» і «човен»), метою якого є розробка нових способів плавання водними шляхами світу без людської руки за кермом, повідомляє Finance.ua.

Стефан ван Дейк, директор з інновацій в Амстердамському університеті, сказав, що ця технологія «дуже актуальна в складних портових операціях, де багато судів, кораблів, причалів і пірсів. Там ви дійсно можете поліпшити безпеку за допомогою автономних систем, але також зробити її більш ефективною і перейти на цілодобовий режим ».

На нещодавній демонстрації одна 4-метровий електричний човен проплив повз повної копії торгового судна «Амстердам» 18 століття, показуючи картину морського минулого міста і його майбутнього. Автономний човен має навчитися маневрувати за допомогою руху в каналах Амстердама, де повно приватних човнів і круїзів по каналах для туристів.

Фото: apnews.com

У роботах помаранчеві гвинти та чотири двигуни, які живляться від електричної батареї. Вони можуть ходити по воді зі швидкістю близько 6 кілометрів на годину і здатні працювати протягом 12-24 годин, в залежності від типу акумулятора і завантаження.

Управління здійснюється віддалено за допомогою комп'ютера, який обробляє дані з камер і датчиків, котрі сканують ділянки навколо судна, проявляючи нерухомі та рухомі об'єкти. Судна модульні, тому їх можна легко адаптувати для різних цілей - перевезення вантажу або пасажирів. Розробники кажуть, що їм ще потрібно від двох до чотирьох років, щоб удосконалити технологію самоуправління.

«Це головним чином тому, що ми хочемо бути абсолютно впевненими в тому, що зможемо безпечно орієнтуватися в каналах. Зараз у нас є автономність, але один з наступних кроків це переконання, що ми можемо насправді вирішити будь-яку ситуацію, з якої ми можемо зіткнутися в каналах» , - сказав один з розробників автономних човнів Ренс Доорнбуш.

Існують також певні законодавчі перешкоди для того, щоб самохідні човни почали курсувати по каналах Амстердама. Розробники працюють над вирішенням і цього питання. Наприклад, камери та сканери човнів розроблені таким чином, щоб не ідентифікувати людей «в полі зору», щоб не мати проблем з конфіденційністю інформації.