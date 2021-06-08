Китай різко відреагував на заяву США про створення COVID-19

Твердження про появу нового коронавірусу в лабораторії Китаю нічим не відрізняються від озвучених близько 20 років тому заяв про те, що Ірак нібито володіє зброєю масового знищення (ЗМЗ, повідомляє ТАСС.

Таку думку висловив в Twitter прессекретар китайського посольства в США Лю Пен'юй.

"Походження COVID-19 є науковим питанням і має колективно вивчатися науковцями всього світу, а не політизуватися. Будь-які висновки повинні бути зроблені відповідно до процедур ВООЗ і на основі науково обґрунтованих методів" , - підкреслив дипломат.