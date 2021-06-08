Батьки, які розчленували іранського режисера так само вбили зятя і дочку

В Ірані подружня пара застосувала седативні препарати, а потім розчленували свого сина. Злочинці також зізналися у вбивстві дочки та зятя таким же способом, повідомляє Телеграф.

81-річний Акбар і його дружина 74-річна Іран Хоррамдін, було затримано близько 3 тижнів тому в Тегерані за підозрою у вбивстві свого сина-режисера Бабака після того, як його розчленоване тіло було знайдено в сміттєвому контейнері поруч з їхнім будинком, передають іранські ЗМІ.

Під час допиту пара зізналася у вбивстві сина, тому що він не був одружений. Вони також зізналися у вбивстві зятя Фарамарза і дочки Арезу за їх "аморальну" поведінку.

"У мене немає докорів сумління ні за які (вбивства - ред.). Ті, кого я вбив, були морально корумповані" , - повідомив батько під час першого суду.

За словами матері померлого Іран, вони обидва спланували вбивство і їй не сумно через це, оскільки вона багато страждала через них. Правоохоронці ще не закінчили розслідування у даній справі.

Разом з тим парі загрожує до 10 років ув'язнення за вбивство своїх дітей відповідно законом, який передбачає більш м'які покарання для батьків, які вбивають своїх дітей. При цьому їм загрожує довічне ув'язнення, якщо їх визнають винними в смерті зятя.

Затримані спершу заперечували факт вбивства, але пізніше зізналася - заявивши, що вони додали седативні засоби в їжу Бабака, а потім ударили його ножем, коли він був в напівнепритомному стані. Після чого вони віднесли тіло до ванної, де розчленували його, склали частини тіла у валізу і викинули у відро для сміття.

За даними поліції пара зізналася у вбивстві дочки Арезу 3 роки тому та у вбивстві свого зятя Фарамарза 10 років тому, використовуючи аналогічні методи.

За словами начальника поліції Тегерана Хусейна Рахімі, Фарамарза вбили через жорстоке поводження, а Арезу вбили через те, що вона вживала наркотики і приводила додому своїх бойфрендів.