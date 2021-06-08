Москва ввела санкції проти канадських чиновників, в Оттаві відреагували

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії повідомило про введення санкцій проти дев'яти чиновників з Канади, повідомляє Українська правда.

Зокрема, під російські санкції потрапили

Девід Ламетті - міністр юстиції і генеральний прокурор Канади;

Енн Келлі - керівник федеральної тюремної служби Канади;

Бренда Лаки - комісар Королівської канадської кінної поліції;

Марсі Суркес - керівник управління з питань внутрішньої політики апарату Прем'єр-міністра Канади;

Домінік Леблан - міністр із взаємодії з регіонами Канади;

Джоді Томас - заступник міністра національної оборони Канади;

Майк Руло - заступник начальника штабу національної оборони Канади;

Брайан Бреннан - заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;

Скотт Бішоп - контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.

Як зазначається, санкції Росія запровадила у відповідь на ті, що запровадила Канада 24 березня проти 9 російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Міністерство закордонних справ Канади заявило, що заходи Москви, оголошені в понеділок, є неприйнятними і необґрунтованими. У заяві відомства ідеться, що "ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали мішенню".