Москва ввела санкції проти канадських чиновників, в Оттаві відреагували
Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії повідомило про введення санкцій проти дев'яти чиновників з Канади, повідомляє Українська правда.
Зокрема, під російські санкції потрапили
- Девід Ламетті - міністр юстиції і генеральний прокурор Канади;
- Енн Келлі - керівник федеральної тюремної служби Канади;
- Бренда Лаки - комісар Королівської канадської кінної поліції;
- Марсі Суркес - керівник управління з питань внутрішньої політики апарату Прем'єр-міністра Канади;
- Домінік Леблан - міністр із взаємодії з регіонами Канади;
- Джоді Томас - заступник міністра національної оборони Канади;
- Майк Руло - заступник начальника штабу національної оборони Канади;
- Брайан Бреннан - заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;
- Скотт Бішоп - контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.
Як зазначається, санкції Росія запровадила у відповідь на ті, що запровадила Канада 24 березня проти 9 російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Міністерство закордонних справ Канади заявило, що заходи Москви, оголошені в понеділок, є неприйнятними і необґрунтованими. У заяві відомства ідеться, що "ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали мішенню".