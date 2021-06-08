КНДР підозрюють у виробництві плутонію

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало в Північній Кореї ознаки діяльності по виділенню плутонію з відпрацьованого реакторного палива. Отриманий плутоній може використовуватися для створення ядерної зброї, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив 7 травня глава МАГАТЕ Рафаель Гросс. МАГАТЕ не має доступу до ядерних об'єктів Північної Кореї. Уряд КНДР у 2009 році вислав з країни інспекторів ООН, що займаються моніторингом робіт по використанню ядерної енергії.

Базована у Відні організація відстежує діяльність Північної Кореї, використовуючи супутникові знімки. Серед об'єктів на території КНДР, за якими триває спостереження, фігурує і головний ядерний комплекс в Йонбені

У щоквартальній доповіді, представленому на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, Рафаель Гросс розповів, що над підприємствами в Пхеньяні, обслуговуючими лабораторію з переробки ядерних відходів, продовжує підійматися пар.

«Парова установка, яка обслуговує радіохімічну лабораторію, продовжує працювати з моменту моєї останнього заяви в березні» , - зазначив Гросс.

Він, однак, визнав, що на підставі цього спостереження неможливо підтвердити факт перероблення. Протягом останніх трьох місяців не було ніяких ознак ведення робіт на головному реакторі в Йонбені, де, як вважають фахівці МАГАТЕ, вироблявся плутоній для ядерної зброї. Раніше Гросс висловлював припущення, що реактор був закритий з грудня 2018 року.