Глава ГТС вважає, що потрібно замінити половину митників

Глава Державної митної служби (ГТС) Павло Рябікін вважає, що слід замінити близько половини особового складу митних органів, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 7 червня, він заявив в інтерв'ю Бабелю. Рябікін розповів, що ГТС провела масове тестування співробітників митниці, яке складалося з трьох етапів. В результаті 18% працівників не пройшли перші два етапи. З решти 80% до роботи рекомендували допускати тільки 55%.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50 відсотків співробітників митниці" , - зауважив Рябикин.

Чиновник розповів, що нові кадри ГТС шукає у вузах і ветеранських організаціях АТО. За словами Рябікіна, останні дали 2 500 анкет кандидатів, а після відбору залишилося 600. Надалі їх навчатимуть у Центрі підвищення кваліфікації митниці.