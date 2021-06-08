Глава ГТС вважає, що потрібно замінити половину митників

Глава ГТС вважає, що потрібно замінити половину митників

Глава Державної митної служби (ГТС) Павло Рябікін вважає, що слід замінити близько половини особового складу митних органів, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 7 червня, він заявив в інтерв'ю Бабелю. Рябікін розповів, що ГТС провела масове тестування співробітників митниці, яке складалося з трьох етапів. В результаті 18% працівників не пройшли перші два етапи. З решти 80% до роботи рекомендували допускати тільки 55%.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50 відсотків співробітників митниці", - зауважив Рябикин.

Чиновник розповів, що нові кадри ГТС шукає у вузах і ветеранських організаціях АТО. За словами Рябікіна, останні дали 2 500 анкет кандидатів, а після відбору залишилося 600. Надалі їх навчатимуть у Центрі підвищення кваліфікації митниці.

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