На Сумщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дитину

У Сумській області, в Кролевці затримали 28-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати семирічного хлопчика, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок поінформувала НПУ.

"Чоловік зустрів хлопчика в магазині, а коли дитина попрямувала додому, пішов за ним. Зайшовши в під'їзд за хлопчиком, нападник притиснув його до стіни, закрив рот рукою і почав знімати штани, торкаючись інтимних місць" , - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що хлопчик зумів вирватися з рук педофіла і втекти. Дитина розповіла про те, що трапилося батькові і вже той звернувся до правоохоронців. З'ясувалося, що нападник вже відбував покарання у в'язниці за злочини, пов'язані з крадіжками.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.