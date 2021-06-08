На Львівщині вирішили по своєму боротися з боржниками за воду
У місті Стрий на Львівщині співробітники місцевого водоканалу оприлюднили на рекламних бордах адреси городян, які заборгували за воду, повідомляє Кореспондент.
Чотири білборди були встановлені в тих районах містах, де і проживають боржники.
"Щити з адресами встановили в суботу вранці, 5 червня, і до сих пір ніхто з боржників за воду ще не оплатив", - пише портал.
На бордах вказані місця проживання боржників, в сусідній колонці - сума боргу, а ще фраза:
"Вами" пишається "громада міста". Прізвища боржників вирішили не писати.
"Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не опублікували", - розповів начальник відділу збуту "Стрийводоканала" Василь Хомко .