На Львівщині вирішили по своєму боротися з боржниками за воду

У місті Стрий на Львівщині співробітники місцевого водоканалу оприлюднили на рекламних бордах адреси городян, які заборгували за воду, повідомляє Кореспондент.

Чотири білборди були встановлені в тих районах містах, де і проживають боржники.

"Щити з адресами встановили в суботу вранці, 5 червня, і до сих пір ніхто з боржників за воду ще не оплатив" , - пише портал.

Типовий Львів

На бордах вказані місця проживання боржників, в сусідній колонці - сума боргу, а ще фраза: "Вами" пишається "громада міста". Прізвища боржників вирішили не писати.