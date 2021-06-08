У Китаї почався торговий бум

У травні китайський експорт виріс майже на 28 відсотків в доларовому вираженні в порівнянні з роком раніше. Імпорт злетів на 51,1 відсотка, що є рекордом з 2010 року, повідомляє Лента.ру.

Профіцит торгового балансу за місяць склав 45,5 мільярда доларів. У країні почався торговий бум.

Зарубіжний попит на китайські товари зростає в міру того, як світові економіки виходять з багатомісячної ізоляції, підживлюючи споживчі витрати. Активне відновлення підвищило попит на сировинні товари, що також сприяло значному зростанню цін на них.

За підсумками першого кварталу поточного року економіка Китаю виросла на рекордні 18,3 відсотка, при тому, що в аналогічному періоді минулого року вона впала на 6,8 відсотка.

На зростанні економіки позначилися кілька факторів, в тому числі, підвищення внутрішнього попиту, стабільність на ринку праці, забезпечення високої продуктивності виробництва та поліпшення очікувань підприємців.