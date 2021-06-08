В Індії почнуть безкоштовно вакцинувати все доросле населення

Індійський федеральний уряд надасть вакцини проти COVID-19 безкоштовно всім громадянам країни старшим 18 років вже з 21 червня, повідомляє Кореспондент.

"Вирішено, що з 21 червня всі дорослі старші 18 років будуть вакциновані безкоштовно. Бідні, нижче середнього класу, середній клас і вище середнього класу - в рамках федеральної урядової програми кожен отримає безкоштовні вакцини" , - заявив глава уряду.

Оголошення зробили після декількох тижнів критики невдалого впровадження програми з вакцинації, яким охоплено менш як 5% дорослого населення Індії (950 млн осіб), пише The Guardian.

Раніше безкоштовні щеплення робили в Індії, в основному, людям похилого віку. Владі штатів, одночасно, запропонували організовувати платну вакцинацію.