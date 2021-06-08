Авіакатастрофа МАУ: Іран почав виплачувати компенсації

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Іран стверджує, що виплатив декільком родичам по 150 тис. доларів за загиблого, повідомляє Дзеркало тижня.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд за результатами переговорів з Україною.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою, за кожного із загиблих має бути виплачено 150 000 доларів сім'ям загиблих - як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами щодо права спадщини. До цього часу деякі з родичів загиблих вже прибули та отримали компенсації" , - заявили в дипломатичному представництві в Twitter.

Він також повідомив, що на переговорах в Києві обговорили основні аспекти, пов'язані з катастрофою, а також питання цивільної авіації, безпеки, військової, кримінальної та судової юрисдикції.

Висловлювання Заступника Міністра закордонних справ Ірану наприкінці Третього туру перемовин з Україною стосовно рейсу #PS752 pic.twitter.com/z7C06Vidcs — IRAN in UKRAINE (@IraninUkraine) June 7, 2021

Бахарванда також розповів про судовий процес.

"До цього часу прокурор підготував обвинувальний акт, який був переданий до суду, щоб шановні судді розглянули цю справу. Зараз троє суддів вивчають цю справу. Якщо буде в цій справі виявлено недбалість, якщо буде доведена вина певних осіб, до них будуть застосовані відповідні правові заходи відповідно до зако﻿ну" , - запевнив він.

Іран також розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ, в яку входить Україна, за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.